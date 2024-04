Vanavond op tv: Demonstraties op 4 mei? • Dreigend offensief in Rafah • Verenigd Koninkrijk in de problemen

Dreigend offensief in Rafah

Volgens Israël is het doel van een grondoffensief in Rafah het vernietigen van de laatste Hamas-fracties. Maar of dat mogelijk is, daar zetten internationale deskundigen hun vraagtekens bij. Ondertussen vrezen Palestijnen, op het laatste stukje van de Gazastrip waar nog geen hevige grondgevechten zijn geweest, het ergste. Ze proberen het leven voort te zetten, maar zijn bang dat ze opnieuw zullen moeten evacueren.