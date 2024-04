Tweede dagsucces Godon in Romandië, eindzege voor Rodríguez

De slotrit van de Ronde van Romandië, met start en finish in Vernier, is na 150,8 kilometer op en af geëindigd in een dagsucces voor Dorian Godon, die woensdag ook al de tweede etappe op zijn naam had geschreven.

De eindzege ging naar de Spaanse Ineos-coureur Carlos Rodríguez, die gisteren zijn landgenoot Juan Ayuso de leiderstrui afhandig maakte en de winst niet meer echt in gevaar zag komen.

Rémi Cavagna, Darren Rafferty, Marco Brenner en Alexandre Balmer zagen ondanks de natte weersomstandigheden nog wel heil in een ontsnapping. De eerste drie hielden dat het langst vol, maar moesten een kleine 30 kilometer van de meet toch ook buigen voor het peloton.

Coup

De UAE-formatie probeerde vervolgens nog wel een coup te plegen. Felix Grossschartner werd op een heuveltje vooruitgestuurd en Ayuso volgde, maar die werd snel weer tot de orde geroepen. En dus kon de meute zich gaan opmaken voor een massasprint als besluit van de 77ste Ronde van Romandië,

Daarin bleek Dorian Godon niet alleen de snelste, maar ook de slimste. De Fransman van Decathlon kwam als tweede de laatste bocht voor de finish door en had de concurrentie meteen al op achterstand gezet. Die had in de laatste meters het nakijken. Tim van Dijke kwam als vierde over de streep.