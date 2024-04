Volt-leider Dassen: VVD en NSC laten zich voor PVV-kar spannen

Oppositiepartij Volt vindt dat de partijleiders Yesilgöz (VVD) en Omtzigt (NSC) de denkbeelden van PVV-leider Wilders "normaal" maken. Volgens partijleider Dassen gaat het om het zaaien van verdeeldheid en beweringen dat Nederland in zijn eentje problemen kan oplossen en niet met andere Europese landen. Wilders "dicteert", terwijl Omtzigt en Yesilgöz "zich voor de PVV-kar laten spannen", zei Dassen op een partijcongres van Volt.

De Volt-leider haalde op het congres over de naderende Europese verkiezingen stevig uit naar de drie partijen, die nu met BBB formatiegesprekken voeren. Wilders behoort volgens Dassen samen met de Hongaarse premier Orbán en de Franse politicus Le Pen tot "de valse profeten", door te beweren dat we greep op onze toekomst krijgen door "de echte Nederlander" op 1 te zetten.

Stilzwijgend

Maar de opstelling van de VVD en NSC in Nederland is ook een groot probleem, aldus Dassen. "Ze maken normaal wat in een democratie nooit normaal zou mogen zijn." De Volt-leider wees erop dat het nooit een enkele grote leider is die "de normen vervaagt". "Maar de leiders die ernaast staan en stilzwijgend toekijken."

Dassen vindt dat Yesilgöz en Omtzigt hun rug recht moeten houden en leiderschap moeten tonen, ook al kost het zetels en pakt het slecht uit in de opiniepeilingen. "Elke dag is er een waarop jullie nog kunnen omdraaien. Want als je een leider bent, dan durf je te staan voor de democratie en de rechtsstaat, dan durf je te staan voor datgeen wat ons allemaal verbindt."

Unicum

Dassen maakt zich zorgen over het toenemende nationalisme in Europa, vooral in Hongarije, Frankrijk en Nederland. Hij gelooft in de bundeling van de pro-Europese voorstanders, zoals bij Volt gebeurt. Deze partij doet in juni in veertien landen mee aan de Europese Parlementsverkiezingen.

De Volt-leider noemt Europa een "unicum", waar mensen onderdeel van willen zijn. Hij denkt dat alleen een verenigd Europa het hoofd kan bieden aan belangrijke problemen zoals oorlog, klimaatverandering en toenemende economische concurrentie van andere grootmachten in de wereld.

Dassen hoopt dat de verkiezingen goed uitpakken voor Volt. "Want een partij die slechts in één land actief is, die alleen vanuit de nationale zuil denkt in een tijd van internationale uitdagingen", concludeerde Dassen, "veroordeelt zichzelf tot een politiek die de wereld zich laat overkomen."