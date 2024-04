Vluchten Rotterdam Airport vertraagd door zoekgeraakte koffer

Verschillende vluchten vanaf het vliegveld van Rotterdam hebben vanmiddag een flinke vertraging opgelopen, nadat ergens op de luchthaven een koffer met verdachte inhoud was kwijtgeraakt. De koffer was ingecheckt als ruimbagage en afgekeurd door de scanner.

"Dat gebeurt vaker", zegt een woordvoerder van het vliegveld, "meestal gaat het dan om een krultang of ander elektrisch apparaat dat we nog even goed moeten controleren. Maar deze koffer kwam per ongeluk tussen de andere bagage terecht, waardoor alles opnieuw gecontroleerd moest worden."

Het gevolg: drie vliegtuigen die al klaarstonden voor vertrek moesten worden leeggehaald, zodat alle ruimbagage opnieuw gescand kon worden. Drie andere toestellen liepen ook vertraging op, omdat ook de bagage die daar op dat moment werd ingeladen opnieuw door de scanner moest.

In totaal moesten enkele honderden koffers opnieuw gecontroleerd. De getroffen vluchten liepen pakweg een of twee uur vertraging op. Spijtig, aldus de woordvoerder, "maar veiligheid gaat voor alles."