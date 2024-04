Volleybalsters Sneek op voorsprong tegen Utrecht in strijd om landstitel

De volleybalsters van VC Sneek hebben een voorsprong gepakt in de strijd om de landstitel. In eigen huis werd VV Utrecht met 3-0 verslagen.

Sneek en Utrecht stonden een jaar geleden ook al tegenover elkaar in de wedstrijden om het landskampioenschap. Toen was Sneek de beste in een best-of-five. Dit seizoen wordt de strijd beslist in een best-of-three en heeft de regerend kampioen dus nog één zege nodig voor het tweede kampioenschap op rij.

Wanneer de tweede wedstrijd is, is nog niet bekend. Dat duel zou aanvankelijk op zondag 5 mei plaatsvinden, maar omdat de voetballers van FC Utrecht dan ook thuis spelen en de volleybalhal direct naast Stadion Galgenwaard ligt, wordt de wedstrijd verplaatst.

Utrecht start goed

Op voorhand was Sneek de favoriet, omdat de Friezen al het hele seizoen goed presteren en de reguliere competitie afsloten als nummer één, maar Utrecht pakte in de Sneker Sporthal brutaal een voorsprong in de eerste set.

Op de service van Marly Bak boog de ploeg van Vera Koenen een 3-0 achterstand om in een 6-3 voorsprong. De Utrechtse ploeg speelde sterk, maar kreeg een flinke dreun te verwerken toen spelverdeelster Ana Rekar met een knieblessure het veld moest verlaten.

Op 17-17 was de stand weer gelijk. Vervolgens denderde Sneek door en sleepte het de set met 25-19 binnen. Set twee kende eenzelfde verloop. Utrecht pakte in het begin een kleine voorsprong, maar Sneek was in de slotfase de betere: 25-21.

In de derde set maakte Sneek het karwei eenvoudig af. Met 25-19 werd de eerste wedstrijd in Fries voordeel beslist.