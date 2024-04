Rusland arresteert opnieuw twee journalisten

Rusland heeft opnieuw twee journalisten gearresteerd. Volgens persbureau AP werd Sergej Karelin, die de Russische en Israëlische nationaliteit heeft, vrijdag aangehouden. Donderdag werd Konstantin Gabov opgepakt. Karelin werkte voor AP en de Duitse zender Deutsche Welle en Gabov onder meer voor persbureau Reuters en de Russische zenders Moskva 24 en MIR.

Ze worden beschuldigd van "extremisme" en in verband gebracht met YouTube-video's op het kanaal van de in februari overleden oppositieleider Aleksej Navalny. Dat kanaal wordt gerund door medewerkers van Navalny.

Aanhangers en medewerkers van Navalny kunnen worden vervolgd sinds de Russische autoriteiten hebben bepaald dat zijn anti-corruptiebeweging een extremistische organisatie is. Beide journalisten kunnen minimaal twee jaar gevangenisstraf krijgen als ze worden veroordeeld voor deelname aan een extremistische organisatie.

Nepnieuws

Eerder werd al bekend dat Sergej Mingazov, die voor Forbes Rusland werkt, vrijdag was opgepakt en onder huisarrest geplaatst. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij kritiek heeft geuit op de aanval van het Russische leger op de Oekraïense stad Boetsja. In Rusland werd in 2022 een wet van kracht die het verspreiden van "nepnieuws" over het leger verbiedt.

In maart werd fotograaf Antonina Favorskaja gearresteerd op beschuldiging van deelname aan een extremistische organisatie omdat ze berichten zou hebben gepost op socialemediakanalen van de beweging van Navalny.

In oktober werd de Russisch-Amerikaanse journalist Alsu Kurmasheva opgepakt omdat zij zich niet had laten registreren als buitenlands agent. Rusland bestempelt personen en organisaties waarvan het denkt dat zij vanuit het buitenland worden gefinancierd en dat ze politieke activiteiten ontplooien tegen de Russische machthebbers als buitenlandse agenten.

Evan Gershkovich van de Wall Street Journal zit al meer dan een jaar vast op beschuldiging van spionage. Dinsdag verwierp een rechtbank in Moskou zijn beroep tegen verlenging van zijn voorarrest.