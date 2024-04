PEC Zwolle zo goed als zeker van lijfsbehoud na zege op Heracles Almelo

PEC en Heracles hadden na dertig speelronden hetzelfde aantal punten en deden ook in Zwolle niet veel voor elkaar onder. Lennart Thy opende de score, nadat hij Heracles-aanvoerder Justin Hoogma de bal had ontfutseld (1-0).

Niet veel later had de spits van Zwolle ook de 2-0 op zijn schoen na een loepzuivere voorzet van Silvester van der Water, maar Thy raakte de bal niet goed, waardoor die hoog over het doel vloog.

Heracles ging na het doelpunt van Zwolle beter spelen en was via Brian De Keersmaecker al dicht bij de gelijkmaker. Zwolle-keeper Jasper Schendelaar bleef echter koel oog in oog met De Keersmaecker en hield nog even de nul.