AZ bezorgt NEC volgende kater en pakt de winst in Nijmegen

Daarmee was het nog niet voorbij met de tegenslag voor NEC, want halverwege de eerste helft moest Philippe Sandler, door een enkeling bestempeld als de beste man op het veld tijdens de bekerfinale van vorige week, met ogenschijnblijk een hamstringblessure naar de kant.

Na de openingstreffer van De Wit, aanvoerder bij het ontbreken van de geblesseerde Jordy Clasie, viel er opnieuw weinig te beleven voor beide doelen. De enige scoringskans was voor Kodai Sano, die zijn hoofd zette tegen een voorzet van Rober González, maar verzuimde een hoek te kiezen.

Efficiënt AZ

In de tweede helft ging NEC met aanvaller Sontje Hansen voor rechtsback Brayann Pereira op zoek naar een doelpunt, wat dit seizoen in alle vijftien competitiewedstrijden in eigen huis gelukt was. Het was echter opnieuw het efficiënte AZ dat toesloeg.

Een passje van Ruben van Bommel, dat de buitenspel staande Pavlidis liet lopen, werd door Mees de Wit net binnen gehouden. Zijn voorzet kwam via de opnieuw ongelukkige Hoedemakers alsnog terecht bij Pavlidis, die met een schuiver doelman Jasper Cillessen bij de verre paal verschalkte: 0-2.

Zijn 27ste competitiedoelpunt van het seizoen bracht de Griek, die op de topscorerlijst PSV'er Luuk de Jong bijhaalde, naast AZ-icoon Kees Kist. Die scoorde in de jaargang 1978/1979 in 22 verschillende duels in de eredivisie en moet dat clubrecord nu delen met Pavlidis.