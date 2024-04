Koningsdag eindigde met paar incidenten en véél afval

Een dag na de feesten, festivals en vrijmarkten wordt de eerste indruk van gisteren bevestigd: Nederland heeft Koningsdag in een gemoedelijke en gezellige sfeer gevierd. Op de meeste plekken waren er geen problemen, al was er hier en daar wel een incident, zoals een grote vechtpartij vannacht in het uitgaanscentrum van Drachten. De politie greep in en ontruimde het gebied.

Politie-eenheden uit heel Friesland kwamen daarvoor naar de stad, meldt Omrop Fryslân. Er is een verdachte aangehouden voor verstoring van de openbare orde.

Even grimmig

Ook in Baarn mondde het feest uit in een opstootje tussen groepen jongeren. In een park in de Utrechtse plaats weigerden tientallen feestgangers rond middernacht naar huis te gaan en was de sfeer even grimmig.

Tientallen bezoekers wilden het terrein niet verlaten, waarop de politie het park ontruimde. Niemand is gewond geraakt. Een 20-jarige man uit Soest werd aangehouden, ook voor het verstoren van de openbare orde. Hij is later op de avond met een boete naar huis gestuurd, meldt RTV Utrecht.

Schoonmaken

Overal in het land waren gemeentewerkers de afgelopen uren bezig met opruimen. In Amsterdam en andere grote steden begon de grote schoonmaak gisteravond al. In de loop van de ochtend was het meeste vuil in het centrum van de hoofdstad weggehaald, meldt AT5.