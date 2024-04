Stoep nóg een keer open voor glasvezel, 100.000 woningen met dubbele aansluiting

Dat is een bewuste keus, zegt KPN. Het telecombedrijf wil klanten die nu via het verouderde kopernetwerk diensten afnemen, overzetten op glasvezel van KPN. In theorie zou het ook via het glasvezelnetwerk van concurrenten diensten kunnen aanbieden, maar het telecombedrijf kiest voor een eigen netwerk.

"We zijn bezig ons kopernetwerk te vervangen door glasvezel. Dat doen we ook op plekken waar al een netwerk in de grond ligt", zegt Wouter Stammeijer, directielid bij KPN. "Vroeger had je koper en coax en straks heb je glasvezelnetwerken. Dat geeft veel keuze voor de consument."

Het bedrijf wil de komende drie jaar 80 procent van zijn kopernetwerk hebben vervangen door glasvezel. Dat betekent dus ook dat meer huishoudens een tweede glasvezelverbinding krijgen. Soms spreken aanbieders af wanneer daarvoor in de straat wordt gegraven, maar in de praktijk betekent het vaak dat de straat twee keer in korte tijd open gaat.

'Complete waanzin'

Concurrent Delta vindt het aanleggen van een tweede netwerk een slecht idee. "Dubbele uitrol van glasvezel is complete waanzin", zegt directeur Michiel Admiraal. "Straten gaan twee keer open, het is kostbaar en daar draait de consument voor op. En milieutechnisch leidt het tot extra CO2-uitstoot."

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt is blij met meerdere kabels in de grond en noemt het een goede ontwikkeling voor concurrentie en de keuzevrijheid van consumenten en bedrijven.