Moto3-coureur Veijer snelt in Spanje naar tweede GP-zege

Moto3-coureur Collin Veijer heeft voor de tweede keer een Grand Prix gewonnen. Op het circuit van Jerez in Spanje reed hij vrijwel de hele race op kop en hield hij in de slotronde David Muñoz knap achter zich.

Zes rijders, onder wie Veijer, vormden al snel een kopgroep. Daarin ontbraken de van pole vertrokken David Alonso, die in de eerste ronde ten val was gekomen, en Daniel Holgado, de leider in de WK-stand, die na de kwalificatie werd bestraft en vanaf de achttiende plek moest starten.

Het zestal werd een kwartet en in de laatste ronde zat alleen Muñoz nog op Veijers achterwiel. De Spanjaard drong fel aan, maar Veijer, die vorig jaar de GP van Maleisië won, gaf geen krimp.