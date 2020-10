Turkije neemt stappen tegen Frankijk en Charlie Hebdo vanwege Erdogan-cartoon

Turkse bestuurders spreken van een "walgelijke" poging om cultureel racisme en haat te verspreiden. "Onze bevolking hoeft er niet aan te twijfelen dat we alle gerechtelijke en diplomatieke stappen zullen zetten. In de strijd tegen deze grove, kwaadaardige en beledigende actie zullen we tot het eind toe verstandig maar vastberaden te werk gaan", zegt de Turkse regering.

Op de cover van de nieuwe editie van Charlie Hebdo staat een mannetje dat op president Erdogan lijkt. Hij zit in een leunstoel en draagt alleen een shirt en een onderbroek. "Erdogan is thuis erg grappig", staat erbij.

Samuel Paty

Erdogan viel de Franse president Macron deze week hard aan. In een toespraak sprak hij zijn twijfel uit over de geestelijke gezondheid van Macron vanwege maatregelen die de Franse regering had aangekondigd tegen radicale islamitische organisaties. De aanleiding daarvoor was de moord eerder deze maand op de Franse leraar Samuel Paty.

Paty gaf leerlingen op een school in de buurt van Parijs les over vrijheid van meningsuiting. Hij liet daarbij spotprenten van de profeet Mohammed zien. Vanwege publicatie daarvan in Charlie Hebdo pleegden islamitische terroristen in 2015 een aanslag op de redactie. Ze schoten twaalf medewerkers dood, onder wie de hoofdredacteur, en later op straat twee politiemensen.