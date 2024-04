Laatste grote Duitse warenhuis Galeria Karstadt Kaufhof sluit deel winkels

Het laatste grote warenhuis van Duitsland, het noodlijdende Galeria Karstadt Kaufhof, sluit 16 van de 92 winkels. Ook worden 1400 van de 12.800 personeelsleden ontslagen.

Eerder werd al bekend dat op het hoofdkantoor 900 van de 1800 mensen hun baan verliezen. Het hoofdkantoor in Essen gaat dicht en wordt ondergebracht in het gebouw van een filiaal in Düsseldorf.

Het warenhuis verkeert in financiële problemen. Volgens de curator is bij het aanwijzen van de filialen die dicht moeten, gekeken naar het belang van werknemers en naar de impact op de stadscentra. Tientallen Duitse steden zaten de afgelopen weken in spanning over welke filialen open mogen blijven.

Uitstel van betaling

Galeria Karstadt vroeg in januari voor de derde keer in ruim drie jaar uitstel van betaling aan. Dat was volgens topman Olivier Van den Bossche onder meer te wijten aan de betalingspositie van de Oostenrijkse Signa-groep, de eigenaar van het concern. Daardoor was het toegezegde geld voor modernisering van de winkels niet meer beschikbaar.

Twee samenwerkende investeringsmaatschappijen, het Amerikaanse NRDC Equity Partners en BB Kapital van een Duitse ondernemer, willen de warenhuisketen nu overnemen. De Duitse investeerder zegt dat er met deze ingreep een betere duurzame en economische basis is voor de toekomst van het warenhuis. Het is de bedoeling dat de overname in juli rond is.

Hudson's Bay

De Amerikaanse maatschappij NRDC is van dezelfde eigenaar als de Hudson's Bay Company, Richard Baker. Hudson's kocht de warenhuizen al eerder, in 2015, toen de huidige Galeria-topman Van den Bossche er de leiding had. Maar de investeerder trok zich geleidelijk terug na de fusie met Signa. In 2019 verdween Hudson's helemaal uit Europa, na de mislukte overname van V&D.

Het aantal winkels in de Duitse binnensteden neemt sinds 2015 gestaag af. De warenhuizen trokken met hun brede aanbod van oudsher veel mensen naar de stad, maar hebben al jaren veel concurrentie van online winkels. De coronapandemie heeft die trend versneld.