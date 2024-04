Slotrit Ronde van Turkije geneutraliseerd, eindzege Van den Broek

De achtste en laatste etappe van de Ronde van Turkije is vanwege de slechte weersomstandigheden afgelast. Frank van den Broek van dsm-firmenich-PostNL is daardoor verzekerd van de eindzege.

Door de hevige regenval op het parcours achtte de organisatie het niet veilig om de slotetappe van en naar Istanbul over 105,4 kilometer door te laten gaan. Het peloton ging wel van start, maar van de geplande vijf plaatselijke rondes bleef er slechts eentje nog op het programma staan. En van een sprint om de winst was geen sprake meer.

Van den Broek sloeg zijn slag in de zesde etappe. De 23-jarige Nederlander van dsm won vrijdag de koninginnenrit en nam de leiding over van ploegmaat Tobias Lund Andresen, die met in totaal drie ritzeges ook kan terugkijken op een succesvolle ronde.