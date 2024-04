Gelredome blok aan het been voor Vitesse: 'Deze huursom is niet op te hoesten'

Een dak dat open en dicht kan en een uitschuifbaar veld. Ooit was Vitesse als een kind zo blij met het destijds revolutionaire stadion Gelredome. Maar nu, zo'n 26 jaar na de opening, is de thuishaven van de Arnhemmers een blok aan het been geworden.

Dat komt door de degradatie van Vitesse naar de eerste divisie. Als de Arnhemse club de proflicentie behoudt, moet de begroting worden gehalveerd. Dat betekent dat er minder inkomsten zijn en dan is de huur die Vitesse nu jaarlijks betaalt ineens een groot probleem.

Want hoe hoest je als eerstedivisieclub 2,4 miljoen euro per jaar op?

"Niet. Dat is niet op te hoesten. De huur is belachelijk hoog", zegt interim Vitesse-directeur Edwin Reijntjes. "Alles bij elkaar betalen we bijna drie miljoen euro aan Gelredome. Een stadionhuur van 1,5 miljoen euro was bij ADO Den Haag al niet op te hoesten in de eerste divisie."

Hogere huur aan zichzelf te wijten

Dat die huur zo hoog is, heeft de Arnhemse club ook aan zichzelf te wijten. In 2018 zegde toenmalig directeur Joost de Wit het huurcontract op; hij vond de prijs destijds (1,8 miljoen euro) namelijk al veel te hoog. Jarenlang liet Vitesse de situatie op zijn beloop, tot het contract vorig jaar daadwerkelijk zou aflopen.

Vitesse en Gelredome-eigenaar Nedstede belandden in de rechtbank om het huurconflict op te lossen. Omdat Vitesse de licentie kwijt kon raken als het geen stadion ter beschikking had, heeft de club uiteindelijk onder grote druk een nieuw contract afgesloten met een hogere huursom.

'Ik wil over huur praten, maar niet als eerste'

Michael van de Kuit is de eigenaar van Nedstede. Hij ziet Vitesse worstelen met de huurprijs, maar is niet zomaar van plan huurverlaging te geven.

"Vitesse vond de huur altijd te hoog. Maar als je als club nog 110 fte aan medewerkers in dienst hebt en een hoop geld door de put spoelt, dan vind ik dat de club eerst moet saneren."

"Ze moeten het personeel halveren, afscheid nemen van dure buitenlandse spelers en kritisch kijken naar (de beloning van) het management. Saneren is eerst nodig. Ik wil ze niet belonen voor de chaos die ze gecreëerd hebben."