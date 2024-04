Fit en gelukkig wordt NEC-verdediger Sandler ineens weer overladen met lof

Afleiding is echter nabij. Het vizier kan nu op de competitie, waarin de vijfde plaats - en daarmee de zekerheid van Europees voetbal - lonkt. Na de 2-2 van Ajax afgelopen woensdag tegen Excelsior hebben de Nijmegenaren de zaak zelfs in eigen hand.

Hoewel de buit nog lang niet binnen is - integendeel, er wachten nog enkele lastige klippen, te beginnen vanmiddag met AZ - kan NEC nu al terugkijken op een voortreffelijk seizoen. En dat geldt ook voor de 27-jarige Sandler, die in de zomer van 2022 voor drie jaar tekende voor Nijmegen Eendracht Combinatie.

Terecht weggestuurd

De verdediger voelde bij de ploeg van trainer Rogier Meijer eindelijk weer de wind in de zeilen. En daar had het toch een tijd aan ontbroken. Zo kwam het niet tot een doorbraak bij Ajax, waar hij de jeugdopleiding doorliep maar het eerste elftal onbereikbaar bleek.

"In de jeugd was ik niet een van de besten in onze lichting", kijkt de geboren Amsterdammer met veel realiteitszin terug. "Het was ook wel een goede lichting met Nouri, Van de Beek, Bergwijn, Cerny. Die waren toentertijd beter dan ik was. Ik denk dat ik toen terecht ben weggestuurd bij Ajax."