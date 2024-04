Zeker vijf doden door tornado in zuiden van China

Bij een tornado in de Zuid-Chinese stad Guangzhou zijn vijf mensen om het leven gekomen en 33 mensen gewond geraakt, melden Chinese staatsmedia.

Guangzhou is een van de belangrijkste handelssteden van China. De tornado woedde in Baiyun, een van de elf districten van de stad en legde een afstand van ongeveer 1 kilometer af. De tornado beschadigde ongeveer 141 fabrieksgebouwen, maar er zijn voor zover bekend geen huizen beschadigd. Volgens staatspersbureau Xinhua zijn alle reddingswerkzaamheden in het gebied inmiddels afgerond.

Een week geleden werden Guangzhou en de provincie Guangdong, waar de stad deel van uitmaakt, getroffen door zeer hevige regenval. Daarbij kwamen toen ten minste vier mensen om het leven. 100.000 mensen werden toen geëvacueerd.