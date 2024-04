Monsterklus van start op station Tilburg: ruim twee weken geen treinen

ProRail begint vandaag aan een monsterklus op station Tilburg. Als gevolg daarvan is er tot en met maandag 13 mei geen treinverkeer van en naar het station mogelijk. NS heeft 150 bussen ingehuurd om de reizigers toch te kunnen vervoeren.

De impact van de werkzaamheden? "Die is natuurlijk heel groot", zegt ProRail-woordvoerder Joke van der Cruysen bij Omroep Brabant. "Voor de reiziger is het echt vervelend. We combineren werkzaamheden zoveel mogelijk, zodat het daarna ook echt even klaar is."

De werkzaamheden zijn het voorlopige sluitstuk van een jarenlange metamorfose van station Tilburg. In 2015 kreeg het station een nieuwe doorgang en werd het 'kroepoekdak' opgeknapt. In 2020 en 2021 openden twee nieuwe fietsenstallingen aan de noord- en zuidzijde. De komende twee weken worden onder meer de steile trappen vervangen en krijgen perrons en sporen een opknapbeurt.

De klus blijft niet beperkt tot station Tilburg. Ook op het bijna 3 kilometer lange stuk spoor tussen de stations Tilburg en Tilburg Universiteit wordt gewerkt, evenals op station Tilburg Universiteit zelf. Daar komen onder andere nieuwe bestrating, verlichting, camera's en een nieuwe omroepinstallatie.

Nog meer werk

Los van het werk in Tilburg zelf werkt ProRail de komende twee weken aan het spoor tussen Tilburg Universiteit en Breda én tussen Tilburg en Vught. Op maandag 13 mei rijden er daarom geen treinen tussen Tilburg en Breda.

"Hiermee komen we bijna aan het einde van tien jaar renovatie van station Tilburg", zegt Van der Cruysen. Volgens haar zullen de komende jaren nog wel wat werkzaamheden worden verricht, maar zijn die voor de reiziger minder zichtbaar en ingrijpend.

Amsterdam en Zwolle

ProRail begint morgen ook aan werkzaamheden op en rond Amsterdam Centraal. Tot en met 4 mei moeten reizigers tussen Amsterdam Bijlmer en Amsterdam Centraal rekening houden met overstappen en een langere reistijd.

In Zwolle brengt ProRail komende week dwars over station de brugdelen aan van de nieuwe houten loopbrug tussen het centrum en de zuidzijde van de stad. Als gevolg daarvan rijden vanaf komende maandag tot en met woensdag geen treinen van en naar Zwolle. Een dag later rijden de treinen van en naar het station alleen op bepaalde trajecten.