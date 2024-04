Twee Oekraïners overleden na steekpartij bij Duits winkelcentrum, Rus opgepakt

Bij een steekpartij in de Zuid-Duitse plaats Murnau am Staffelsee zijn twee Oekraïners overleden. Na de steekpartij is een 57-jarige Rus aangehouden.

Wat het motief van de steekpartij is, is nog onbekend. De steekpartij vond rond 17.15 uur plaats in de buurt van een winkelcentrum. De slachtoffers zijn twee Oekraïense mannen van 23 en 36 jaar oud, die beiden in het district Garmisch-Partenkirchen woonden.

Motief onbekend

De oudste van de twee stierf direct, de jongste overleed korte tijd later in een ziekenhuis. Het is nog onbekend wat het motief voor de daad is en of de drie mannen elkaar kennen. "We staan nog aan het begin van het onderzoek", zegt politiewoordvoerder Daniel Katz.

De vermoedelijke dader ging op de vlucht. Bij een huiszoeking werd de man kort daarna opgepakt in zijn woning. Hij wordt later vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.