Iraaks parlement keurt antihomowet goed, ook straffen voor transgender personen

Het Iraakse parlement heeft een antihomowet goedgekeurd. Door de wet kan een persoon die een relatie heeft met iemand van hetzelfde geslacht veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van maximaal 15 jaar.

De wet werd vooral gesteund door de conservatieve sjiitische politieke partijen, die de grootste coalitie vormen in het overwegend islamitische parlement. Het parlement kondigde ook straffen aan voor transgender personen. Hiervoor werd een wetswijziging goedgekeurd van een antiprostitutiewet uit 1988.

"Biologische geslachtsverandering op basis van persoonlijke verlangens" wordt nu strafbaar. Transgender personen en artsen die geslachtsoperaties uitvoeren, riskeren celstraffen van drie jaar. Ook mannen die zich "bewust vrouwelijk kleden" zijn nu strafbaar.

Taboe

Tot de goedkeuring van de wet, waren er in Irak geen wetten die expliciet gericht tegen homoseksualiteit, maar het was al een taboe in de conservatieve Iraakse samenleving. In het verleden werden meerderen lhbti'ers echter veroordeeld voor bijvoorbeeld sodomie. Ook zijn meerdere lhbti'ers in het verleden gedood door individuen en gewapende groeperingen.

In een eerder wetsontwerp stond dat relaties met iemand van hetzelfde geslacht tot de doodstraf zouden kunnen leiden. Dit werd echter aangepast na druk van onder meer Europa en de Verenigde Staten.

'Ernstig bezorgd'

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten "ernstig bezorgd" te zijn over de goedkeuring van de nieuwe wet. "Het beperken van de rechten van bepaalde individuen in een samenleving ondermijnt de rechten van iedereen." Ook waarschuwt de VS dat dit soort wetten het land economisch bedreigen. "Internationale zakencoalities hebben al aangegeven dat dergelijke discriminatie in Irak de zakelijke en economische groei in het land zal schaden."

Ook het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken reageert verbolgen. "Het criminaliseren van homoseksualiteit druist rechtstreeks in tegen de internationale overeenkomsten waar Irak mee heeft ingestemd."