Harvey Weinstein opgenomen in ziekenhuis na terugkeer naar gevangenis in New York

Oud-filmproducent Harvey Weinstein is opgenomen in een ziekenhuis nadat hij verplaatst werd van een gevangenis buiten de stad New York naar een gevangenis in Manhattan.

Hij werd in een gevangenis onderzocht en vervolgens naar het Bellevue-ziekenhuis in Manhattan gebracht, een van de grootste ziekenhuizen van de Verenigde Staten. "Het lijkt erop dat hij veel hulp nodig heeft", stelt zijn advocaat. "Hij ondergaat allerlei testen. Hij is nogal een wrak qua gezondheid", zegt zijn advocaat Arthur Aidala tegen onder meer persbureau AP.

Hartproblemen

Zijn advocaat noemt de voor verkrachting veroordeelde Weinstein "een 72-jarige met zijn gezondheid kwakkelende man". Hij kampt de afgelopen jaren onder meer met hartproblemen, diabetes, een slaapapneu en oogproblemen. Wel stelt zijn advocaat dat zijn cliënt mentaal "messcherp is". Na de onderzoeken is het de bedoeling dat Weinstein weer terug wordt gebracht naar gevangeniseiland Rikers Island, een eiland in de buurt van vliegveld LaGuardia.

Weinstein werd in 2020 in New York veroordeeld tot 23 jaar cel wegens verkrachting en aanranding van twee actrices. Vorige week werd dat vonnis geschrapt omdat hij volgens de rechtbank geen eerlijk proces had gekregen. Hij blijft echter achter tralies omdat hij ook in Los Angeles veroordeeld is tot een celstraf voor verkrachting. Daar kreeg hij 16 jaar cel.