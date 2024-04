BMX'er Kimmann boekt veertiende WB-zege, tweede plek voor Veenstra

BMX'er Niek Kimmann heeft in Tulsa de veertiende wereldbekerzege uit zijn loopbaan geboekt. Bij de vrouwen was er een zilveren medaille voor Manon Veenstra.

Kimmann, de olympisch kampioen van Tokio, verwees op de baan in Oklahoma de Australiër Izaac Kennedy naar het zilver.

"Dit voelt echt goed. Ik had sinds de Spelen alleen in 2022 nog een wereldbekerzege geboekt. En dat ook nog op een baan die me eigenlijk niet echt ligt", lachte de 27-jarige Kimmann na afloop.

Kimmann was prima weg, ging als eerste de eerste bocht in en stond de leiding daarna niet meer af.

Eerder op de dag waren Jaymio Brink en Mitchel Schotman in de achtste finales blijven steken. Jay Schippers en Dave van den Burg strandden een ronde later.