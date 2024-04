IJshockeysters eindigen WK met spectaculaire nederlaag tegen Oostenrijk

De Nederlandse ijshockeysters hebben het laatste groepsduel op het WK met 6-5 verloren van Oostenrijk. Nederland sloot het wereldkampioenschap af met een enerverende wedstrijd tegen het thuisland en eindigt als voorlaatste in de groep van zes landen.

Oranje versloeg dit WK alleen de als laatste geëindigde Zuid-Koreaanse vrouwen (3-1) en verloor van Frankrijk (5-1), Hongarije (2-0) en Noorwegen (na shoot-outs). Ook van Oostenrijk werd verloren, hoewel de ijshockeysters sterk begonnen.

Vroege goal

Al na twaalf seconden pegelde Kayleigh Hamers de puck met een harde onetimer - een in één keer genomen schot - in de bovenhoek (1-0).

In een mum van tijd kwamen de Oostenrijkers via Emma Hofbauer en Laura Luftenegger terug in de wedstrijd (1-2), tot Hamers haar tweede van de wedstrijd binnen werkte. Na knap de puck terugtrekken, duwde ze 'm van dichtbij in het dak van het doel (2-2).

De tweede periode leverde net zo veel spektakel op. De Oostenrijkse vrouwen kwamen via Teresa Schafzahl en Karolina Hengelmüller vlot tot een comfortabele voorsprong (2-4). En na een fraaie sleepbeweging waarmee Bieke van Nes de wedstrijd weer spannend maakte (3-4), vergrootte Schafzahl al gauw weer het gat (3-5).

De jacht op een aansluitingstreffer werd pas vier minuten voor tijd in een powerplaymoment beloond. Julie Zwarthoed tikte voor open doel binnen (4-5). Met nog twintig seconden op de klok werd de comeback voltooid door Jet Milders, die tijdens een powerplaysituatie (zes tegen vier in Nederlands voordeel) de gelijkmaker binnen frommelde en een verlenging afdwong.

Verlenging

In de extra tijd, waarin niet 5-tegen-5 maar 3-tegen-3 wordt gespeeld, besliste Anika Fazokas met een golden goal de wedstrijd.

Door de nederlaag is Nederland als voorlaatste in de groep geëindigd. Noorwegen en Hongarije eindigden in de groep als eerste en tweede, waardoor zij promoveren naar het hoogste niveau. Zuid-Korea degradeert. Nederland blijft op het tweede wereldniveau actief.

Mannen verliezen van China

In Oostenrijk zijn ook de Nederlandse mannen begonnen aan het WK. De openingswedstrijd tegen China ging met 3-0 verloren. De door veel afzeggingen jonge Nederlandse ploeg speelt zondag de tweede groepswedstrijd van het toernooi tegen Oekraïne.