PSG komt niet voorbij laagvlieger Le Havre en verprutst kampioenswedstrijd

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond gevoelig puntenverlies geleden in de Franse competitie. Als er was gewonnen van degradatiekandidaat Le Havre, waren de Parijzenaren kampioen geweest. In plaats daarvan werd in eigen stadion met 3-3 gelijkgespeeld.

Zodoende moet PSG het kampioensfeest nog even uitstellen. Bovendien is het een slechte generale repetitie voor de halve finale van de Champions League, die woensdag op het programma staat. Dan speelt PSG uit tegen Borussia Dortmund.