Duizenden aanhangers roepen premier Sánchez in Madrid op om aan te blijven

Duizenden aanhangers van de Spaanse Socialistische Partij hebben in Madrid steun betuigd aan hun partijgenoot premier Sánchez. Ze willen dat hij aanblijft.

Sánchez legde woensdag zijn taken neer om zich te bezinnen op de vraag of hij nog premier wil zijn. Eerder die dag gaf een rechtbank toestemming voor een corruptieonderzoek naar zijn vrouw. Een extreemrechtse actiegroep had aangifte tegen haar gedaan. Volgens Sánchez is zijn vrouw onschuldig. Hij sprak van een "ongekende aanval" door rechtse politieke tegenstanders en neemt tot maandag de tijd om zich te beraden op zijn positie.

Bussen uit heel Spanje

De top van de Socialistische Partij kwam vandaag bijeen op het partijkantoor in Madrid. Vicepremier Montero vroeg Sánchez, die sinds 2018 premier van Spanje is, om aan te blijven. Aan de demonstratie buiten deden naar schatting 12.500 partijleden en aanhangers mee. Ze waren uit heel Spanje met bussen naar de hoofdstad gekomen.

Oppositieleider Feijóo van de conservatieve Partido Popular zei vandaag dat de Spanjaarden zich niet moeten laten misleiden. Zijn partij liet een peiling doen. Daaruit zou naar voren zijn gekomen dat 54 procent van de Spanjaarden denkt dat de 'bezinningsperiode' van de premier een politiek doel dient: steun verwerven voor zijn Socialistische Partij in verband met de verkiezingen in Catalonië in mei en die in de Europese Unie in juni.