FC Barcelona verslaat Chelsea en speelt vierde Champions League-finale op rij

Een stunt en de ultieme revanche voor 2021 leek even in de maak. Want Chelsea begon scherp aan de return op het volle Stamford Bridge. De Engelsen verdedigden geconcentreerd, sloegen de Spaanse aanvallen zorgvuldig af en loerden op de counter.

De eerste poging tussen de palen van Barcelona vond pas plaats na ruim twintig minuten. Graham Hansens volley had een listige stuit, maar Chelsea-keepster Hannah Hampton was alert genoeg. Tegen de 1-0 van Aitana Bonmati kon Hampton weinig beginnen, nadat de Spaanse middenvelder behendig was weggedraaid en via een touché de bal de verre hoek inschoof.

Voor open doel op lat

Niet lang na die openingsgoal kreeg Chelsea via Melanie Leupolz de grootste kans van de wedstrijd. Na een sterke actie van Lauren James, dribbelend op de flank en de bal bekeken terugleggend, pegelde Leupolz de bal voor open doel op de lat. Dichter bij de finale kwam Chelsea niet.

De nederlaag betekende het eerste verlies voor Chelsea in tien Champions League-duels. De laatste nederlaag was in de halve finales vorig jaar. Ook toen waren de vrouwen van Barcelona te sterk.