Juventus en Milan stellen teleur in doelpuntloze topper om des keizers baard

Opvallende uitblinker in het duel tussen Juve en Milan, één van de oudste rivalenstrijden in Italië, was doelman Marco Sportiello. Hij stond namens Milan tussen de palen omdat eerste keeper Mike Maignan moest afhaken in de warming-up.

Sportiello onderscheidde zich met enkele goede reddingen. Oud-eredivisiespelers Arek Milik en Filip Kostic probeerden het met goede pogingen, maar vonden telkens de ervaren doelman op hun weg.

Bekerfinale

Juventus heeft dit seizoen nog één belangrijk duel te spelen: de finale in de Coppa Italia, het nationale bekertoernooi. Die staat op 15 mei op het programma, met het Atalanta van Marten De Roon, Teun Koopmeiners en Hans Hateboer als tegenstander.