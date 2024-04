Koningsdag 'druk, maar beheersbaar', nauwelijks incidenten gemeld

De festiviteiten rond Koningsdag lijken dit jaar overal vrij probleemloos te zijn verlopen. Op wat kleinere incidenten na en ondanks hier en daar wat regen was het in het hele land vooral gezellig en feestelijk.

Het Rode Kruis laat weten dat zich in de 120 steden waar vrijwilligers aanwezig waren geen grote incidenten hebben voorgedaan. De hulporganisatie hoefde nergens op te schalen en verleende op kleine schaal eerste hulp aan feestgangers.

Uit een rondgang van de NOS langs de grote steden blijkt ook dat zich tijdens de Koningsnacht en -dag tot nu toe nauwelijks noemenswaardige voorvallen hebben voorgedaan. In Rotterdam was "niets geks aan de hand". In Den Haag waren "net als anders incidenten, maar geen bijzonderheden".

In het centrum van Utrecht was het vrijdagavond eventjes vol. De gemeente riep mensen op om niet meer naar de stad te komen. Na een uur werd de drukte al minder. Ook tijdens Koningsdag kwamen veel mensen naar de Utrechtse binnenstad. In de loop van de middag waren enkele volle feestlocaties niet langer toegankelijk.

Val van bouwsteiger

In Amsterdam is tijdens Koningsnacht een 24-jarige man gewond geraakt na een val van een bouwsteiger bij de Westertoren, aan de Prinsengracht. De man was met vier anderen de steiger opgegaan. Alle vijf de twintigers zijn aangehouden.

Verder blokkeerden klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion korte tijd de A10 in het zuiden van de stad, ondanks een door de lokale autoriteiten opgelegd verbod. De politie heeft de activisten van de weg gehaald.

Vlak bij het centraal station van Amsterdam hebben ongeveer dertig pro-Palestinademonstranten twee uur lang op een zebrapad gezeten. Er ontstond even ruzie met mensen die er langs wilden. De actievoerders gingen uit zichzelf weer weg.

Geen 'opschudding' in Purmerend

Gisteravond werd het centrum van Purmerend aangewezen als veiligheidsrisicogebied, vanwege geruchten "in de sfeer van opschudding". De politie mocht preventief fouilleren en mensen verbieden in het gebied te komen. Er is uiteindelijk niets gebeurd.

Op Urk werd in de vroege ochtend traditiegetrouw een 'vreugdevuur' gemaakt. De brandweer rukte uit om een scooter te blussen die in brand was gestoken. Op sociale media ging een video rond van een jongen die na het aansteken van een aantal branden zelf ook vlam vatte en met een brandende jas wegrende. Omstanders hielpen hem de vlammen te doven en hij raakte niet ernstig gewond.

Reizigersstroom later op gang

Ook de Nederlandse Spoorwegen zien dat alles prima verloopt. Zoals elk jaar rijden er extra en langere treinen. De NS noemt het "druk, maar beheersbaar" en zegt dat de stroom met feestvierders wat later op gang kwam vanwege het regenachtige weer.