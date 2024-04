Hoge prijzen op veiling Titanic-stukken: 1 miljoen euro voor gouden horloge

John Jacob Astor IV was een Amerikaanse zakenman, vastgoedontwikkelaar, luitenant-kolonel in de Spaans-Amerikaanse oorlog, schrijver en investeerder. In zijn tijd was hij een van de rijkste mensen ter wereld en vermoedelijk de rijkste man op de Titanic.

Na de ramp ging het horloge naar zijn zoon Vincent Astor. Die liet het restaureren en gaf het cadeau aan de zoon van de secretaris van zijn vader. Het horloge bleef tot in de jaren 90 in diens familie, waarna het bij een veiling door een onbekende verzamelaar werd gekocht. Sindsdien was het te zien in verschillende musea.