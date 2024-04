Openda en Simons belangrijk bij zege Leipzig op Dortmund, Bayern klopt Frankfurt

Drie minuten later stond het alweer gelijk. Simons gaf de bal aan Openda, die vervolgens scoorde. In eerste instantie werd de treffer afgekeurd wegens buitenspel, maar de VAR greep in.

Op slag van rust kon het thuispubliek opnieuw juichen. Een schot van Xaver Schlager werd gekeerd door Gregor Kobel, maar Benjamin Sesko scoorde in de rebound.

Nog geen minuut na de pauze lag de volgende er al in, na een razendsnelle uitbraak van Leipzig. Simons deed belangrijk voorbereidend werk. Openda gaf de assist op rechtsback Mohamed Simakan, die voor de gelegenheid centraal meerende en de bal binnenwerkte. In de slotfase maakte Christoph Baumgartner nog de 4-1.