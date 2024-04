Leverkusen blijft ongeslagen na weer miraculeuze ontsnapping in blessuretijd

Het sprookje van Bayer Leverkusen blijft maar doorgaan. De kampioen van Duitsland leek voor het eerst in 46 wedstrijden onderuit te gaan, maar in de 97ste minuut maakte Robert Andrich alsnog de gelijkmaker tegen VfB Stuttgart.

De BayArena van Leverkusen ontplofte na het nieuwe late doelpunt. Net als vorige week bij Borussia Dortmund werd het binnenhalen van het punt uitgebreid gevierd. Nog steeds is er namelijk niet verloren, in geen enkele wedstrijd dit seizoen. Ook niet in Europa en ook niet in de beker.

Voorsprong Stuttgart

Maar Stuttgart, de nummer drie in de Bundesliga, was vastbesloten een einde te maken aan het ongekende succes. Dat resulteerde vlak na rust in de voorsprong voor de bezoekers. Chris Führich had een hard schot in de korte hoek in huis en liet doelman Lukás Hrádecký kansloos.

De thuisploeg zette daarna alles in het werk om de gelijkmaker te forceren, maar het was wederom Stuttgart dat doel trof. Deniz Undav hield Robert Andrich opzichtig vast aan zijn arm, maar mocht door en schoot de bal in de verre hoek raak. Met zijn achttiende treffer dompelde hij het Leverkusen-publiek verder in rouw.