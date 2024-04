Carapaz wint voorlaatste rit in Ronde van Romandië, Ayuso verliest leiding aan Rodríguez

Richard Carapaz heeft de voorlaatste etappe in de Ronde van Romandië gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education-EasyPost versloeg Florian Lipowitz na 151 kilometer in de sprint.

De 30-jarige Carapaz is de eerste Ecuadoraan die een etappe in de Zwitserse voorjaarskoers op zijn naam schrijft.

De derde plaats was voor Carlos Rodríguez. Dat was voor de Spanjaard voldoende om de leiderstrui over te nemen van landgenoot Juan Ayuso, die in de laatste slotklim achterop raakte en uiteindelijk als elfde over de eindstreep kwam.