Nog 6 dagen tot verkiezingen VS: techtopmannen aan tand gevoeld

In dit artikel verzamelen we dagelijks de laatste ontwikkelingen rond de Amerikaanse verkiezingen op 3 november. De belangrijkste achtergrondverhalen en uitlegvideo's vind je in deze collectie .

Zoals wel vaker tijdens hoorzittingen met tech-ceo's, gaat het over veel meer dan de aanleiding zelf. De Republikeinen verwijten de platforms, en dan met name Twitter, conservatieve uitingen te censureren, zoals bijvoorbeeld is gebeurd bij president Trump. De bedrijven bestrijden dit. De Democraten vinden een hoorzitting zo kort voor de presidentsverkiezingen verkeerd en spreken van pesterijen. Eén senator besloot om die reden geen vragen te stellen.

Dit betekent in de praktijk dat een gebruiker van Twitter of Facebook wel aangeklaagd kan worden voor wat hij of zij heeft geplaatst, maar niet het platform zelf. Zonder dergelijke bescherming hadden de platforms in deze vorm niet kunnen bestaan. Zowel de Republikeinen als de Democraten vinden het tijd om opnieuw naar deze wetgeving te kijken, al verschilt hun motivatie wel.

Aanleiding voor de hoorzitting is een al langer lopende discussie over Amerikaanse wetgeving (sectie 230 van de Communications Decency Act) die de techbedrijven afschermt van aansprakelijkheid. Dankzij die wetgeving konden de platforms de afgelopen jaren zo groot worden.

In de Senaat worden de topmannen van Facebook, Google en Twitter aan de tand gevoeld over hun moderatiebeleid. Sociale media spelen een belangrijke rol rond de aanstaande presidentsverkiezingen, waardoor er met extra interesse naar wordt gekeken.

Update 17.45: Zorgen over vertraagde poststemmen

Amerikaanse media melden dat poststemmers zich meer en meer zorgen maken of hun stembiljet wel op tijd wordt bezorgd en verwerkt. Volgens een journalist van NBC News is de post bijna net zo erg vertraagd als in de zomer, toen er grote problemen waren. Ook buitenlandse kiezers zijn er niet zeker van dat hun stem tijdig binnen is. Het gaat om Amerikaanse burgers, maar ook om miljoenen militairen.

The New York Times schrijft over een Amerikaanse promovendus in Duitsland. Hij kreeg zijn stemformulier op 16 september en bracht het naar eigen zeggen voor de zekerheid nog diezelfde dag naar de post. Hij kon volgen of zijn formulier was aangekomen en zag dat het via New York naar Georgia ging, waar hij stemgerechtigd is. Maar bijna anderhalve maand later is zijn stembiljet nog altijd niet verwerkt, volgens gegevens van het Amerikaanse postbedrijf US Postal Service.

Stemmen per post gebeurt deze presidentsverkiezingen in de VS vanwege corona massaal. Er zijn al meer dan 70 miljoen stemmen uitgebracht, meer dan de helft van de totale opkomst in 2016. De poststemmen zijn een hot topic, ook omdat president Trump geregeld laat weten dat hij er weinig vertrouwen in heeft dat er geen fraude mee wordt gepleegd.

In verschillende staten zijn rechtszaken over bijvoorbeeld het aantal inleverpunten voor stembiljetten. In Texas bijvoorbeeld beperkte de Republikeinse gouverneur Greg Abbott dat tot één per 'county', tot woede van de Democraten. Abbott stelde dat meer inleverpunten fraude in de hand werkt en hij kreeg gelijk van het Texaanse Hooggerechtshof. Texas is normaal gesproken een Republikeins bolwerk, maar afgaande op recente peilingen kan de Democratische kandidaat Joe Biden het er dit jaar spannend maken.

Ook wordt in tal van staten een felle juridische strijd geleverd over de vraag of stemmen nog geteld moeten worden als ze na 3 november, de verkiezingsdag, binnenkomen. In swing state Wisconsin oordeelde een rechter dat poststemmen tot zes dagen na 3 november nog mee zouden moeten tellen, als ze maar op tijd op de post waren gedaan. Maar het Hooggerechtshof zette begin deze week een streep door dat vonnis.