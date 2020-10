Nog 6 dagen tot verkiezingen VS: recordaantal Amerikanen stemt per post

In dit artikel verzamelen we dagelijks de laatste ontwikkelingen rond de Amerikaanse verkiezingen op 3 november. De belangrijkste achtergrondverhalen en uitlegvideo's vind je in deze collectie .

Update 11.45: Recordaantal Amerikanen stemt per post, Trump spreekt opnieuw wantrouwen uit over briefstemmen

Terwijl Donald Trump zich in de laatste campagnedagen richt op de mogelijk cruciale swing states Wisconsin, Michigan en Nebraska, voerde Joe Biden dinsdag campagne in de conservatieve zuidelijke staat Georgia.

In Nebraska sprak Trump opnieuw zijn twijfels uit over de betrouwbaarheid van het stemmen per post. Zijn Democratische uitdager riep de kiezers in Georgia nogmaals op zich in te zetten om het diep verdeelde land te verenigen.

Biden zei in zijn toespraak: "Ik doe mee aan de verkiezingen als een trotse Democraat, maar ik zal regeren als een Amerikaanse president. Ik zal samenwerken met Democraten en Republikeinen. Ik zal net zo hard werken voor hen die mij niet aanhangen als voor hen die dat wel doen."

Zes dagen voor de verkiezingen zijn al meer dan 70 miljoen stemmen uitgebracht. Dat is meer dan de helft van de totale opkomst van de vorige verkiezingen. Ruim 46 miljoen Amerikanen hebben hun stem per brief uitgebracht. Door de coronapandemie ligt dat aantal hoger dan ooit.

Trump benadrukte dinsdag opnieuw dat hij twijfelt aan de betrouwbaarheid van de uitslag nu het aantal briefstemmen zo hoog is. Hij zegt het ongepast te vinden dat er extra tijd wordt uitgetrokken om die stemmen te tellen. "Het zou heel, heel gepast en heel fijn zijn als er een winnaar wordt uitgeroepen op 3 november, in plaats van dat er twee weken stemmen worden geteld, wat volgens mij niet volgens onze wetten is."

Het was niet de eerste keer dat Trump twijfel zaaide over de integriteit van de komende verkiezingen. Volgens zijn critici anticipeert Trump zo op een eventueel verlies en probeert hij op die manier in zijn voordeel kiezers uit te sluiten. Veel Democraten, kiezers en activisten zijn bezorgd dat Trump de uitslag verwerpt als hij verliest. Biden heeft gezegd dat zo'n scenario zijn grootste angst is.