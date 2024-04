Koninklijke familie bezocht Emmen: 'Kon veel minder'

Het voltallige koninklijke gezin was vandaag aanwezig in Emmen. Prinses Ariane studeert in Italië, maar is tijdelijk terug in Nederland. Haar oudste zus Amalia kwam recentelijk terug uit Spanje. Zij woonde een jaar in Madrid vanwege de bedreigingen aan haar adres in Nederland. Amalia zei dat ze in Madrid "wel iets meer mijn vrijheid" had gevonden.

Het was de eerste keer dat de prinses sprak over haar tijd in Spanje: