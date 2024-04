Titel lijkt definitief uit zicht voor Liverpool na nieuw puntenverlies: 2-2 bij West Ham

Zo onzeker als Liverpool voor rust oogde, zo overtuigend kwam de ploeg uit de kleedkamer. Het eerste grote gevaar kwam van Ryan Gravenbech, die weer eens een basisplaats had gekregen.

Gravenberch, over het hoofd gezien door de defensie van West Ham, kreeg in het strafschopgebied de ruimte om hard uit te halen. Zijn inzet eindigde een halve meter over het doel. Met een bedachtzaam schot in de hoek was Andrew Robertson enkele minuten later succesvoller (1-1).

Ommekeer

Liverpool nam het initiatief en kwam in de 65ste minuut op voorsprong. Een schot van Cody Gakpo belandde via twee West Ham-verdedigers en doelman Alphonse Aréola in het net.

De inzet veranderde van richting via de buik van Angelo Ogbonna en de knie van Tomas Soucek, maar de treffer werd als eigen doelpunt toegekend aan Aréola.

Liverpool kon de voorsprong niet vasthouden. Met nog een kwartier op de klok kopte West Ham-spits Michail Antonio de gelijkmaker binnen.

Arsenal en Manchester City komen morgen pas in actie. De koploper gaat op bezoek bij aartsrivaal Tottenham Hotspur, City treft Nottingham Forest.