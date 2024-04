Geen eremetaal voor judovrouwen op de EK in Zagreb, mannen maken nog kans op brons

De Nederlandse judovrouwen hebben op de EK in Zagreb in de zwaardere klassen niet voor eremetaal kunnen zorgen. Karen Stevenson en Marit Kamps strandden in de tweede ronde, Guusje Steenhuis kwam in de klasse -78 kilo een ronde verder.

Steenhuis is de nummer 4 van de wereld, maar had in haar eerste partij tegen Prodan (IJF-42) een golden score nodig. Vervolgens bleek Lytvynenko (IJF-10) te sterk en verloor ze in de herkansingen ook van Sampaio (IJF-13).