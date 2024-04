Brons voor Korrel op EK judo, geen eremetaal voor Van 't End en Spijkers

Een golden score, die bijna net zo lang duurde als de reguliere speeltijd, bracht uiteindelijk verlossing voor Korrel. Daarin won hij met een waza-ari van Kotsojev, die regerend Europees kampioen was.

Geen eremetaal Van 't End en Spijkers

Noël van 't End slaagde er in de klasse tot 90 kilo niet in een bronzen medaille te veroveren. In een boeiende strijd tegen de Roemeen Alex Cret, waarin beide judoka's al vroeg twee straffen te pakken hadden, verloor de Nederlander in de golden score.

Van 't End, de wereldkampioen van 2019, viel steeds minder aan naarmate de partij vorderde. Voor die inactiviteit werd hij uiteindelijk bestraft door de scheidsrechter: dat was zijn derde straf en dus was de wedstrijd direct voorbij.