Zangeres Britney Spears treft schikking met haar vader

Britney Spears heeft een schikking getroffen met haar vader. Daarmee is er definitief een einde gekomen aan de zaak rond de curatele van Spears' vader over de Amerikaanse popzangeres, zo melden advocaten van beide partijen. De voorwaarden van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt.

De schikking komt ruim twee jaar nadat een rechtbank de beëindiging had bevolen van een curatorschap dat vader Jamie Spears de controle gaf over zijn dochter Britney. Sindsdien vochten de twee nog een juridische strijd uit over advocatenkosten en de manier waarop vader Spears met het curatorschap was omgegaan.

De ondercuratelestelling begon in 2008, toen Spears een inzinking had en behandeld moest worden voor psychische problemen. Haar vader Jamie Spears werd aangesteld als curator. De zangeres mocht dertien jaar lang nauwelijks zelf beslissingen nemen over haar persoonlijke leven en haar vermogen.

'Schaduw van mezelf'

In een getuigenis zei Spears (42) dat ze, terwijl ze onder curatele stond, door haar management werd gedwongen om tegen haar wil op tournee te gaan, lithium kreeg waardoor ze zich 'dronken' voelde en niet mocht trouwen of een baby mocht krijgen.

Britney Spears, die rond de eeuwwisseling wereldhits scoorde met nummers als Baby one more time en (You drive me) crazy, streed vijf jaar tegen de ondertoezichtstelling. In 2021 stelde de rechtbank haar in het gelijk. Vorig jaar verscheen haar autobiografie. Daarin schreef ze over de jaren van het curatorschap waarin ze zich "een schaduw van mezelf voelde". Ook had ze het gevoel dat haar ziel was vernietigd.

In een reactie op de schikking noemde Spears' advocaat Mathew Rosengart het "een eer en voorrecht om Britney Spears te beschermen en te verdedigen". "Haar wens is uitgekomen, ze is nu vrij."

Alex Weingarten, advocaat van de vader van de zangeres, zei tegen nieuwszender CNN dat Jamie is blij dat dit allemaal voorbij is. "Jamie houdt heel veel van zijn dochter en heeft onvermoeibaar gewerkt om haar te beschermen", aldus Weingarten. "Hij wil het beste voor Britney, niets minder."