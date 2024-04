Op de A59 bij Nuland is vanmiddag een spookrijder om het leven gekomen. Volgens de politie botste de bestuurder tegen een andere auto, waarin twee mensen zaten. "Zij zijn ook gewond geraakt, maar naar het zich laat aanzien niet ernstig", zegt de politie.

Het ongeluk bij de Brabantse plaats even ten oosten van Den Bosch gebeurde rond 13.35 uur. Over de identiteit van de dode is nog niets bekend.

De politie doet vanmiddag nog onderzoek op de weg om meer te weten te komen over het ongeluk.