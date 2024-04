Lund Andresen voltooit hattrick in Ronde van Turkije, Van den Broek houdt leiderstrui

Tobias Lund Andresen heeft ook de zevende etappe in de Ronde van Turkije gewonnen. De Deense renner van dsm-firmenich-PostNL was na 125 kilometer de beste in de sprint.

Met de zege heeft Lund Andresen een hattrick volbracht. In de vierde etappe boekte hij de eerste profzege uit zijn carrière en ook een dag later was hij de sterkste. Voor zijn ploeg is het de vijfde zege in Turkije.

Teamgenoot Fabio Jakobsen kwam vandaag in de westelijke kustplaats Izmir als zesde over de finish. Door een valpartij in de laatste U-bocht, op twee kilometer van de streep, vielen enkele kanshebbers voortijdig af.

Van den Broek blijft leider

Onder die afvallers was ook Merhawi Kudus, de Eritrese nummer twee in het algemeen klassement. Hij begon de etappe van vandaag met een achterstand van vier seconden op klassementsleider Frank van den Broek, de renner uit Warmond die vrijdag in de koninginnenrit de eerste profzege uit zijn loopbaan boekte.

De 23-jarige Van den Broek behoudt zijn leiderstrui, met nog één rit te gaan. Morgen staat de afsluitende etappe op het programma, die begint en eindigt in Istanbul.

Lund Andresen verrast

De korte rit van Çesme naar Izmir mondde uit in een sprint waarin Lund Andresen, normaal gesproken de sprintaantrekker van Jakobsen, op enkele honderden meters van de finish het initiatief nam. Onder meer Jakobsen werd daardoor verrast.