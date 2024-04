Tsitsipas verrassend uitgeschakeld in Madrid, Swiatek makkelijk langs Cirstea

Stefanos Tsitsipas, die onlangs voor de derde keer het masterstoernooi in Monte Carlo won, ligt uit het graveltoernooi in Madrid. De nummer zeven van de wereld werd in de tweede ronde verslagen door de Braziliaan Thiago Monteiro: 6-4, 6-4.

De 25-jarige Griek kwam in de eerste set al vroeg op achterstand. Hij wist zich terug te knokken tot 5-4 en Monteiro voor even van setwinst af te houden, maar het mocht uiteindelijk niet baten.

In de tweede set werd Tsitsipas, die vorige week nog de finale van de Barcelona Open haalde, direct gebroken. Hij kwam met 5-3 achter. Daarna werd het een gevecht op het scherp van de snede. Tsitsipas wist tot twee keer toe een matchpoint van zijn tegenstander, die 111 plekken lager staat op de wereldranglijst, weg te werken en kwam terug tot 5-4.