Nadal laat zich gelden in Madrid, Tsitsipas verrassend uitgeschakeld

Rafael Nadal heeft in de tweede ronde van het masterstoernooi in Madrid weer een glimp van zijn oude vorm laten zien. De 37-jarige Spanjaard versloeg de Australiër Alex de Minaur in twee sets: 7-6 (6) 6-3. De Minaur was eerder deze maand in Barcelona nog te sterk voor Nadal.

Voor Stefano Tsitsipas zit het toernooi er alweer op. Hij verloor in twee sets verrassend van de Braziliaan Thiago Monteiro.

Nadal had lange tijd last van blessures, maar lijkt in Spanje daar helemaal van verlost te zijn. Tegen De Minaur, de nummer 11 van de wereld, speelde hij zeer goed. De eerste set won hij na een tiebreak, de tweede set domineerde Nadal na een vroege break.

De Minaur liet zich meerdere keren verrassen door ouderwets goede passeerslagen van Nadal, die het graveltoernooi in Madrid al vijf keer won.

Hoewel de Spanjaard zeer tevreden was met zijn optreden, liet hij weten dat zijn oude niveau er nog niet helemaal is. "Nee, zeker niet. Het was wel een goed niveau en dat is bevredigend. Dat betekent veel voor me op dit moment, maar ik ben er nog niet."

In de derde ronde speelt de 22-voudig grandslamwinnaar tegen de Argentijn Pedro Cachin.

Medvedev heeft meer moeite, Sinner ook door

Jannik Sinner is ook door naar de volgende ronde. De in vorm stekende Italiaan (ATP-2) had geen enkele moeite met zijn landgenoot Lorenzo Sonego: 6-0, 6-3.

Met dat resultaat liet Sinner nogmaals zien hoe goed hij op dit moment is. Eerder dit jaar won de nummer twee van de wereld bijvoorbeeld al de Australian Open en het ABN Amro Open in Rotterdam. In de volgende ronde speelt hij tegen Jordan Thompson, de nummer 33 van de wereld of Pavel Kotov (ATP-72)

Een andere favoriet voor de eindzege, Daniil Medvedev (ATP-4) had het een stuk lastiger in de Spaanse hoofdstad. Hij versloeg de Italiaan Matteo Arnaldi in drie sets: 2-6, 6-4, 6-4.

Maar moeizaam of niet, ook de Rus staat in de derde ronde. Hij treft daarin de Amerikaan Sebastian Korda.

Tsitsipas struikelt

Tsitsipas kon het voorbeeld van Nadal, Sinner en Medvedev niet volgen. De nummer zeven van de wereld werd in de tweede ronde verrassend uitgeschakeld door de Braziliaan Thiago Monteiro: 6-4, 6-4.

De 25-jarige Griek kwam in de eerste set al vroeg op achterstand en kwam dat niet meer te boven. In de tweede set werd Tsitsipas direct gebroken. Hij kwam met 5-3 achter.

Daarna werd het een gevecht op het scherp van de snede. Tsitsipas wist tot twee keer toe een matchpoint van zijn tegenstander, die 111 plekken lager staat op de wereldranglijst, weg te werken en kwam terug tot 5-4.