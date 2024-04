Grote brand sloperij Haarlem onder controle, overlast in IJmond en Zaanstreek neemt af

De brandweer had urenlang de grootste moeite om het vuur uit te krijgen. "Het is een behoorlijke berg schroot die in de fik staat", zei een woordvoerder eerder vanmiddag.

Het waren vooral de enorme rookwolken die voor steeds meer problemen zorgden, vanmiddag. Eerst kwamen er alleen klachten over rook en stank uit woonwijken in Haarlem-Noord, later klaagden ook inwoners van Velsen-Zuid, Driehuis en Velserbroek. Rond een uur of twee adviseerde de veiligheidsregio ook de bewoners van Assendelft en Krommenie in de Zaanstreek om uit de rook te blijven.

Het is nog niet duidelijk in hoeverre de rook ook echt gevaarlijk is geweest voor de volksgezondheid. De brandweer heeft continu metingen verricht.