Grote brand sloperij Haarlem leidt tot rook en stank in deel IJmond en Zaanstreek

De brandweer heeft de grootste moeite om het vuur uit te krijgen. "Het is een behoorlijke berg schroot die in de fik staat. We zijn nog wel enkele uren bezig om de brand te blussen, er is daarom nog geen zicht op brand meester of afname van de rook", aldus een woordvoerder. Bij de bestrijding van de brand wordt ook een drone ingezet.

De wind uit zuidoostelijke richting leidt ertoe dat de rook en stank zich uitbreiden. Aanvankelijk betekende dat vooral overlast voor de bewoners van wijken in Haarlem-Noord, reden voor het eerste NL-Alert. Iets later ging ook een tweede NL-Alert uit voor het gebied rondom Velsen-Zuid, Driehuis en Velserbroek. En nu hebben ook de bewoners van Krommenie en Assendelft in de Zaanstreek last. In al die gevallen raden de veiligheidsregio's aan om uit de rook te blijven.