Grote brand in sloperij Haarlem, NL-Alert verstuurd

Bij een auto- en scheepssloperij in Haarlem woedt een grote brand. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. In een NL-Alert adviseert de veiligheidsregio aan de omwonenden hun ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen.

De brand op industrieterrein Waarderpolder brak rond 11.30 uur uit door nog onbekende oorzaak, meldt NH. Al snel sloegen de vlammen uit de auto- en scheepswrakken die op het terrein liggen.

De wind uit zuidoostelijke richting leidt er toe dat vooral de bewoners van wijken in Haarlem-Noord last hebben van de rook en stank die bij de brand vrijkomen.