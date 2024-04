Bijzondere zoektocht naar vermiste Duitse jongen (6) met autisme

Ballonnen, vuurwerk, kinderliedjes en honderden muisstille militairen: in Duitsland wordt al vijf dagen alles op alles gezet om de 6-jarige Arian te vinden. Omdat hij autistisch is verloopt de zoektocht naar de vermiste jongen op een bijzondere manier.

Arian liep maandagavond weg van huis in de plaats Elm, in de buurt van Hamburg. Op beveiligingsbeelden is te zien hoe hij naar een nabijgelegen bos rende. De politie zette drones in, een helikopter en een vliegtuig met een warmtebeeldcamera. Honderden vrijwilligers hielpen al mee met zoeken.

Nadat de eerste zoekacties niets opleverden, gooide de politie het over een andere boeg. Ze hingen vrolijke ballonnen op en lieten chocola voor de jongen achter, in de hoop dat hij daar op af zou komen.

Omdat de jongen gefascineerd is door vuurwerk, werd ook dat geprobeerd. Er werd 's nachts met grote lichtzuilen in de lucht geschenen en de politie plaatste speakers waardoor kinderliedjes klonken.

200 geruisloze militairen

Ook dat mocht niet baten. Vannacht werd op advies van een deskundige weer iets nieuws geprobeerd: stilte. Omdat autistische kinderen juist kunnen schrikken als hun naam wordt geroepen, liepen vannacht 200 militairen zo geruisloos mogelijk door het bos. In kleine groepjes probeerden ze de jongen te vinden met nachtkijkers.

De politie vreest dat Arian ergens in het water terechtgekomen is. Het gebied rond Elm is uitgestrekt en kent veel sloten en vennen. In de nabijgelegen rivier de Oste is deze week gezocht door duikers. De politie peinst er niet over om de inzet te verminderen of de zoekactie te staken.