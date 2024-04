Noodglijbaan valt van Boeing na vertrek uit New York

Een vlucht van Delta Air Lines heeft kort na vertrek uit New York een noodlanding moeten maken nadat de noodglijbaan van het vliegtuig was losgeraakt. Het is opnieuw een incident met een Boeing-vliegtuig, dit keer van het type 767.

Kort na het opstijgen vanaf vliegveld John F. Kennedy liet een paneel los. Daarachter zat de glijbaan, die daardoor naar beneden viel. Waar de glijbaan is neergekomen, is niet duidelijk. Het toestel keerde na het incident terug naar het vliegveld, waarna alle passagiers op een andere vlucht naar Los Angeles zijn gezet.

Het incident staat niet op zichzelf. De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing kampt al enkele maanden met voorvallen waarbij onderdelen van vliegtuigen loskomen. Het hoofdpijndossier van Boeing begon in januari, toen een 737 Max 9 van Alaska Airlines een rompdeel verloor tijdens een vlucht.