Pandajong Ouwehands Dierenpark is een mannetje

Het pandajong in Ouwehands Dierenpark is een mannetje. Bij een gezondheidscontrole van het dier, dat bijna een half jaar oud is, kon zijn geslacht bepaald worden.

De jonge panda verblijft sinds zijn geboorte met zijn moeder Wu Wen in een kraamhol. Zijn groei was de eerste maanden alleen via camerabeelden te volgen, ook voor de verzorgers. Daardoor was het geslacht van het beest lange tijd onduidelijk. In augustus kreeg de reuzenpanda de neutrale naam Fan Xing.

Vanaf volgende maand is het pandajong waarschijnlijk voor het eerst te zien voor het publiek. Het dier is dan groot genoeg om het kraamhol te verlaten. De datum is nog niet bekend.

De panda leert om te klimmen en zijn val te breken en aan bamboe te sabbelen en knagen, schrijft de dierentuin in een persbericht. ''Het jong is energiek, krachtig en heeft een goede motoriek,'' aldus een medewerker.

Fan Xing ligt volgens de dierentuin qua ontwikkeling helemaal op schema, meldt RTV Utrecht.

China

De jonge panda is ongeveer tot zijn vierde levensjaar te zien in Ouwehands Dierenpark. Daarna gaat hij naar China, waar hij gaat bijdragen aan het internationale fokprogramma om de unieke diersoort in stand te houden.