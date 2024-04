Noodbevel leidt tot 'beheersbare' luilak in Hoeksche Waard

Met een noodbevel heeft de gemeente Hoeksche Waard voorkomen dat grote groepen scooterrijders het eiland vanochtend vroeg onveilig zouden maken.

Dertig mensen zijn door de politie tegengehouden toen ze probeerden om de Hoeksche Waard binnen te rijden. Drie mensen werden opgepakt, meldt Rijnmond. De politie spreekt over een 'beheersbare luilak'. Luilak is de traditie om in alle vroegte lawaai te maken en langslapers te bespotten.

Burgemeester Van Heijningen had een noodbevel uitgevaardigd voor de afgelopen nacht. Er gold een samenscholingsverbod voor vier of meer personen met scooters of ander gemotoriseerd verkeer. De burgemeester zegt dat hij geen problemen heeft met de luilak-traditie om 's ochtends vroeg lawaai te maken op de ochtend van Koningsdag.

Maar de afgelopen jaren liep het uit de hand. "We zagen voorgaande jaren honderden scooter-, quad- en motorrijders die de dorpsstraten innemen en levensgevaarlijke capriolen uithalen. Dit levert groot gevaar op voor de mensen op straat", aldus Van Heijningen. "Er hoeft maar één bestuurder de macht over het stuur te verliezen, een schuiver in het publiek te maken en dan is het leed niet te overzien. We gaan dus optreden tegen dit zogenaamde luilakken."

In de praktijk betekende dit dat de politie alle toegangswegen naar het eiland vanochtend vroeg streng controleerde. Op de weg richting Oud-Beijerland werd zelfs alle verkeer gecontroleerd, waarbij de politie ook veel motorrijders inzette. "Niemand mag naar Oud-Beijerland als je daar niet thuishoort", aldus een politieagente rond 05.30 uur bij Rijnmond.